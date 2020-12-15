В преддверии Дня независимости в стране стартовал республиканский челлендж

На зданиях госучреждений и во время спортивных состязаний. Там мы золотисто-голубое полотно встречаем чаще всего. И уж точно не надеемся увидеть флаг на чьём-то балконе или окне.

Вот и прохожие приятно удивлены, говорит Бахытжамал Аубакирова. В семье именно она была инициатором участия в челлендже.

Бахытжамал Аубакирова, жительница г.Петропавловска:

— Флаг у нас дома давно был. Но мы его не вывешивали. А тут внуки рассказали про акцию. Я сразу решила, что мы примем в ней участие. Погладили, в порядок привели и развесили. Сразу настроение поднялось, чувствуется дух патриотизма.

Вывешивать флаг на балконах и стенах зданий казахстанцам разрешили еще в прошлом году. «В целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны», — говорится в новой редакции документа. Потому и в этом челлендже участвовать может каждый.

Муса Аубакиров, специалист отдела молодёжных инициатив УВП СКО:

— К данной акции подключились абсолютно все районы СКО. Примерный охват по области составил порядка 150 флагов. По Петропавловску — 30. Данная акция приурочена ко Дню независимости РК.

Стартовал челлендж 15 декабря и продлится до 18 декабря включительно.

Айгерим Мукашева