В преддверии Дня Независимости поощрили работников культуры

Гани Ныгыметов — заместитель акима СКО:

— От имени главы региона поздравляю Вас с 29-й годовщиной Независимости.

Лучшие из лучших за вклад в развитие культуры в этот день получили ведомственные награды и поощрения от руководства области. Певцы, актёры, техперсонал. Без внимания не остался никто.

Среди них и Аида Супатаева, двадцать лет она работает актрисой в казахском музыкально -драматическом театре имени Сабита Муканова. Для неё выход на сцену это способ самовыражения, каждая роль особенная.

Аида Супатаева, актриса казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова:

— Мне приходилось играть и бабушек, и мальчиков, и невест. По возрасту и социальному положению примеряла разные роли. Театральный мир так развивается, что в скором времени невозможно будет делить на половую принадлежность. Главное — душа человека.

Среди награждённых и Рашит Султанов. Он посвятил музыке полвека. С детства увлекался игрой на инструментах, сейчас состоит в оркестре джазовой музыки. Группа существует около 20 лет.

По словам артиста, приятно, когда их работу оценивают по достоинству. Особенно сейчас, когда коллектив не может встретиться со своими поклонниками в концертном зале. Сегодня он получил ведомственную награду «Лучший в сфере культуры».

Рашит Султанов, артист оркестра эстрадной и джазовой музыки СевероКазахстанской — областной филармонии:

— Приятно, что оценили труд. Для меня это было неожиданностью. Медаль у меня уже есть, а о существовании такой награды я даже не знал.

Всего таких удостоились 9 североказахстанцев. Еще троих поощрили медалью «Халык алгысы», четыре деятеля культуры получили благодарственные письма акима области.

Айгерим Муканова