Спасатели призывают не игнорировать SMS о штормовом предупреждении

Выезжают в буран и становятся заложниками снежного плена. Повезёт, если будет связь. Чаще всего у попавших в беду вся надежда на ЧС-ников. Прошлой зимой из снежных заносов они извлекли 69 автомобилей, ещё 12 с помощью спецтехники вытащили из кюветов, семерым оказали медпомощь, нашли двух потерявшихся людей.

Всего спасли порядка 640 человек. Специалисты Департамента по ЧС напоминают североказахстанцам о приложении «Darmen». На него штормовые предупреждения приходят быстрее, чем SMS-сообщения.

Эта зима по прогнозу синоптиков будет схожа с прошлогодней. Ожидается тёплая погода с резкими понижениями температуры и выпадением высокой нормы осадков.

Мурат Кангужинов, врио начальника ДЧС СКО:

— Департаментом заранее подготовлено 39 единиц высокопроходимой техники, которая у нас сосредоточена в наиболее снегозаносимых районах области. Также в каждом районе созданы мобильные группы из состава департамента по ЧС, департамента полиции, МИО, пограничной службы, на вооружении которых также имеется высокопроходимая техника, снегоходы.

Айгерим Мукашева