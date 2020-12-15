Накануне Дня Независимости сотрудники РГП «Есиль су» поздравили ветерана труда

По специальности Галина Чучалова -бухгалтер. После окончания учётно-экономического колледжа в 67-м уехала работать в Павлодарскую область. Проработала там год, затем вернулась в родные края.

Галина Чучалова — ветеран труда:

— Вернулась в Петропавловск. Устроилась на работу в «Казторгодежду». Там проработала 9 лет. Потом пригласили в «Союзцилинвод», как раз новое управление создавалось по обслуживанию разводящих сетей. Проработала там, пока не ликвидировали. Ну, и потом все плавно перешли в «Есиль су» ведущим специалистом.

Трудовой стаж насчитывает 43 года. В «Есиль су» она проработала 10 лет. Оттуда и вышла на заслуженный отдых. Сотрудники филиала не забывают своих старших коллег по цеху.

Каждый год они навещают своих ветеранов, а если нужно, оказывают помощь. Накануне главного государственного праздника страны Галина Вацлаловна встречает гостей.

Ну а после поздравлений ветерану рассказали о текущей работе филиала. Пенсионерка признается, она радуется успехам родного коллектива. «Есиль су» подает питьевую воду населению 11-ти районов северного региона и 2-м районам Костанайской области.

Год закрывают с неплохими результатами: выполнены плановые объемы по подаче воды, освоены субсидии, уменьшились аварии на магистральных водопроводах. Внимание уделяют и благотворительности.

Никита Забавин — главный инженер филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой водопровод»:

— Не забывает коллектив и о старшем поколении. В период ЧС пенсионерам предприятия оказана помощь: приобретены продовольственные пакеты, оказана материальная помощь. В преддверии Дня Независимости РК и новогодних праздников филиал «Есиль су» решил оказать помощь ветеранам предприятия, труженикам тыла, инвалидам и одиноким пенсионерам.

В этом году продовольственные пакеты сотрудники предприятия передали 41 пенсионеру. Еще 116 помогли продуктами питания во время первой волны пандемии.

Алишер Ашимов