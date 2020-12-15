На заседании в областном акимате подвели итоги развития СКО за 11 месяцев

11 месяцев позади. Время подводить итоги. Начали с одной из главных составляющих экономики — отрасли сельского хозяйства. Если прибегнуть к сравнениям, то в ТОПе районы им. Г. Мусрепова Тимирязевский и Шал акына. В Уалихановском, Кызылжарском, Мамлютском и Тайыншинском потрудились чуть хуже.

В регионе стало больше поголовья КРС, птицы по понятным причинам — меньше. Определённые результаты есть и в промышленности. По словам руководителя управления экономики Арсена Казбекова, положительная динамика сложилась в Тайыншинском, Есильском и Жамбылском районах.

В 5 районах — показатели отрицательные. Делать выводы рано, зато дорабатывать не поздно. По мнению Арсена Казбекова, декабрь — время укрепить позиции региона в строительных работах и инвестициях. Новостройки растут, проводится ремонт целого ряда социальных объектов — это факт, но риски по неисполнению годового плана все же есть.

В регион за 11 месяцев привлекли более 226 млрд тенге. И хорошую динамику по инвестициям важно сохранить, отметил глава региона и перешёл к прорывному для казахстанского севера проекту реноваций.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году строительство домов ведется на 40 площадках. Строится не только частное жилье. Сегодня частными застройщиками ведется строительство 14 домов в Петропавловске. Хорошая тенденция. Мы специально приняли программу реноваций, которая позволяет ускорить все процессы отдавать готовые площадки для застройщиков. В бюджете 2021 года соответствующие средства для сноса частного ветхого жилья предусмотрены.

Ветхое бывает не только жильё, но и дороги, а также водопроводы. Эти вопросы беспокоят и горожан, и сельское население. В районах в этом направлении сделано не мало.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— По сравнению с прошлым годом в 1,5 раза улучшилась протяжённость отремонтированных сетей по воде. В 5 раз число домов, которые могут к ней подключится. За 1 год водоснабжение улучшилось в 76 селах. Отремонтировано 954 км автодорог в этом году. И в 74 населенных пунктах начали ремонтировать дороги.

Решение части этих вопросов перешло на следующий год.

Дарья Пышмынцева