Кубки и денежные сертификаты получили победители конкурса медсестер

В нем приняли участие более 30 специалистов среднего звена. Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: профессиональные навыки, ведение документации, соблюдение служебной этики и качество выполнения врачебных поручений.

Отдельное внимание уделялось их участию в общественной жизни. Победителей определяли в 6 номинациях. Им вручили кубки и денежные сертификаты от 150 до 200 тысяч тенге.

Юрий Белоног- главный врач многопрофильной областной больницы:

— Конкурс проводится уже третий год. Мы стараемся провести конкурс с хорошим награждением. Первый год даже были путевки в Египет, но, с учетом определенных сложностей, мы решили перейти на денежные призы. Цель этого конкурса- поднятие престижа медработника и, конечно же, наша благодарность в адрес медсестер наших.

Жанель Бисенбаева