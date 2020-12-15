«Эра милосердия» дарит новогоднее настроение и подарки

Новогодняя сказка пришла в дом Даниленко. Конфеты, сладости, игрушки… Дед мороз и Снегурочка пришли поздравить многодетную семью с наступающим праздником — праздником волшебства и чудес…

Супруги Даниленко вместе уже 26 лет. Воспитывают восьмерых детей. Самому старшему — 24, а младшему только исполнился месяц.

Елена Даниленко, жительница г.Петропавловска:

— Очень приятно, когда к нам приходят и поздравляют нас то день защиты детей, то бывает, что приезжают на новый год, каждый год нам Галина Калинкина устраивает праздник. Вообще благодарность огромная ей. Она уже 15 лет нами, многодетными мамами занимается, очень приятно.

Общественное объединение «Эра милосердия» в преддверии Нового года оказала помощь и подарила праздничное настроение пяти многодетным и малообеспеченным семьям. Они планируют посетить еще 71 дом.

Такая акция проводится ежегодно. Руководитель общественного объединения Галина Калинкина благодарна своим спонсорам, которые оказывают посильную помощь.

Галина Калинкина, руководитель ОО «Эра милосердия»:

— У меня замечательные спонсоры, замечательные люди, сама доброта. Есть Такой спонсор Азамат Сапаргалиевич, он, например, попросил 10 самых тяжелых семей и он каждый месяц привозит им продукты, каждой семье на 50 тыс. представляете?

До 22 декабря «Эра милосердия» планирует поздравить все 76 семей. Каждый ребенок получит свои игрушки и сладости.

Анастасия Остертак