3 млрд тенге составил товарооборот в ОРЦ «Радуга»

Этот современный оптово-распределительный центр ТОО «Радуга» — первый и единственный в СК. Его построили 3 года назад . Состоит он из двух блоков: овощехранилища и продовольственных складов категории Б+ площадью более 7 тысяч квадратных метров. Хранятся здесь продукты питания и хозтовары.

Владимир Михаленко, заместитель директора складской логистики ТОО «Радуга»:

— Здесь мы храним товары плодоовощной группы, еще храним товары стабилизационного фонда. Наша задача — хранить, принимать и доставлять до торговых точек. Склады категории Б+ запустили июле этого года.

Современный складской комплекс оснащён всем необходимым: есть кросс-доки, стеллажное оборудование и спецтехника.

Владимир Михаленко, заместитель директора складской логистики ТОО «Радуга» :

— За счет стеллажного оборудования можно хранить товар в пять ярусов, что позволяет на небольшой площади хранить большое количество товаров. В целом, если говорить про ОРЦ, то основная цель, которая перед нами стояла, — обеспечить продовольственную безопасность и снизить стоимость товара до конечного потребителя на 20%. В настоящий момент мы с этим быстро справляемся, у нас получается.

Товарооборот оптово-распределительного центра превышает 3 млрд тенге. Останавливаться на достигнутых показателям на предприятии не собираются. В следующем году здесь начнут строить теплицу по выращиванию овощей.

Анжелика Сычёва