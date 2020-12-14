В лесных хозяйствах СКО усиливают наблюдение за хвойными деревьями

Работа у Александра Итюкина одна из самых полезных для здоровья. Постоянно в движении, да ещё и на свежем воздухе, а вокруг хвойные и белоствольные. Их Александр охраняет вот уже 13 лет.

Говорит, каждый декабрь перед Новым годом «просыпаются» любители лёгкой наживы. Хотят, как в известной песне, взять домой из лесу ёлочку. Правда, обычно такие «гости» уезжают со штрафом. Сейчас надзор в лесном хозяйстве усилили.

Александр Итюкин, инспектор -лесник КГУ «Лесное хозяйство «Кызылжарское»:

— В период с 1 до 31 декабря охраняем хвойные насаждения. Это делается, чтобы люди не вырубали молодые ёлочки. Она растёт долго, лет 60. А её придут спилят, на неделю поставят, потом выбросят.

Этот лесной массив возле села Ивановки Кызылжарского района взяли под надзор лет 20 назад. Под пристальным наблюдением лесников свыше 20 тысяч гектаров. В основном за бесплатными пушистыми красавицами приезжает молодёжь.

Большинство не из-за экономии, а скорее в поисках острых ощущений. После раскаиваются, говорят лесники. А ещё добавляют, нарушителей с каждым годом меньше, а штрафы всё выше.

В этом году за метровую ёлочку заплатить придётся 15 МРП, это около 40 тысяч тенге. За каждый дополнительный метр в высоту добавляют ещё 1 МРП. На рынке купить, конечно, дешевле.

Серик Сабиров, лесничий КГУ «Лесное хозяйство «Кызылжарское»:

— По Кызылжарскому лесному хозяйству у нас 14 мобильных бригад. Три поста стационарных. Наш пост №1 находится возле Боголюбовского лесничества, возле села Иваново. Здесь задействовано 14 лесников, 3 мастера леса.

Круглосуточное дежурство и усиленный контроль ведутся сейчас во всех лесхозах области. В регионе задействовали 101 мобильную группу и 24 поста.

Айгерим Мукашева