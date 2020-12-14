Торжественное собрание, посвященное Дню Независимости, прошло в Петропавловске

Медики, учителя, инженеры, механизаторы, госслужащие, представители этнокультурных центров и другие. Каждый присутствующий в зале внес свой вклад в развитие области и страны.

С 29-й годовщиной Дня Независимости североказахстанцев поздравил глава региона Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня наш Казахстан год за годом продолжает поступательное движение вперед, превращаясь в действительно передовую страну, где внедряются самые современные технологии, развивается наука, укрепляется социальная сфера.

За этими и другими достижениями Казахстана стоят люди. Специалисты своих сфер, которые не боятся волевых стратегий и реформ. Орден «Парасат» Кумар Аксакалов вручил Почетному гражданину области Жаксылыку Искакову.

Почти всю свою жизнь ветеран труда посвятил развитию сельского хозяйства. На его глазах менялась работа в поле и в профильных лабораториях.

Жаксылык Искаков, Почетный гражданин СКО:

— Мы — старшее поколение радуемся всем успехам нашей области. По итогам этого года показатели прекрасные, в республике нас отметили положительно.

Накануне Президент страны Касым-Жомарт Токаев выделил двоих североказахстанцев. Кумар Аксакалов вручил им почетные грамоты от имени главы государства.

11 наших земляков стали обладателями Ордена Почета, 5 — Трудовой Славы, столько же получили медали разных достоинств. Награжденные говорили о достижениях суверенного Казахстана, которых, безусловно, очень много.

Ботагоз Акмагамбетова, директор Северо-Казахстанской областной филармонии:

— Сфера культуры имеет большое значение и вносит большой вклад в духовно-нравственное воспитание населения. За эти годы пройден большой путь нашим коллективом. И сегодня наш коллектив является весомым и входит в 5-ку лидеров нашей республики.

У которой за 29 лет появилось много поводов для гордости. В будущем их станет еще больше. Для этого нужно только время.

Дарья Пышмынцева