Республиканской награды «Лучший учитель года 2020» удостоена преподаватель ВИ

Порог Военного института Елена Анцибор переступила сразу после окончания местной альма-матер. Вот уже 23 года она обучает курсантов иностранному языку. Сегодня Елена Сергеевна не может представить свою жизнь без преподавательской деятельности.

В октябре подала заявку на конкурс «Лучший учитель — 2020». Отправила планы уроков, личные достижения, за годы работы их собралось не мало: нагрудные знаки, грамоты, благодарственные письма. Новая награда стала приятным пополнением копилки.

Елена Анцибор, преподаватель английского языка Военного института НГ РК:

— Это было для меня очень неожиданно и приятно. Конечно, я была довольна, меня переполняла радость. Моя победа — это результат совместной работы с курсантами. Я бы ни за что не променяла работу в Военном институте на обычное учебное заведение.

В качестве поощрения — грамоты и нагрудный знак, кроме того, имя Елены Анцибор внесли в книгу лучших преподавателей страны. Педагог говорит, о выборе профессии никогда не жалела. А эти награды — стимул к дальнешей плодотворной работе.

Елена Анцибор, преподаватель английского языка Военного института НГ РК:

— Высокая дисциплина, ответственность, воспитанность, культура. Здесь есть определённые требования, курсанты живут по уставу. И мы живём по правилам, хоть и гражданские.

Изучают английский язык курсанты по книгам, которые разработала сама педагог. Весь материал она старалась сделать доступным и полезным. Говорит, что в каждую страницу вложила свою любовь к профессии.

Айгерим Муканова