Платформы для перевозки морских контейнеров будут выпускать на ЗИКСТО

«Cool infinity» — одна из трёх отечественных компаний по выпуску вагонов. Только продукция предприятия несколько отличается от остальных. Здесь изготавливают термовагоны, что позволяет перевозить скоропортящиеся продукты.

При такой транспортировке свои полезные качества они могут сохранить как минимум на 10 дней. Такого производства в стране нет, в Северном Казахстане его запустили два года назад. Изначально сотрудничали с Петропавловским заводом тяжёлого машиностроения, сейчас занимаются самостоятельно.

Ахан Каримов, первый заместитель генерального директора ТОО «Cool infinity»:

— У нас экспортная продукция в основном. Большая часть уходит в Россию и страны СНГ. Например, в Москве 90% продуктов — привозные. Наш термос может держать температуру 10 дней. Если отправить курицу от нас, то она дойдёт до Москвы в той же температуре. Потом проблему по доставке рыбы с Дальнего Востока тоже никто не решил. Мы отдали свои вагоны в российскую компанию, и они уже довозили продукты.

В следующем году на предприятии запланировали масштабную реконструкцию. Количество выпускаемых вагонов вырастет с 300 до 1400 штук в год. А это уже цех по ремонту и формированию колёсных пар акционерного общества «ЗИКСТО».

Евгений Щенников, начальник участков АО «ЗИКСТО»:

— Вагон 60 тонн груженный. 4 оси. 60 делим на 4 и получаем нагрузку по 15 тонн на каждую ось.

Срок эксплуатации оси от производителя — 32 года. Но, в случае с грузовыми перевозками, где резкие торможения – не редкость, части колёсных пар изнашиваются быстрее положенного срока. И это нормально, говорят на заводе.

Новую жизнь старым колёсным парам дают именно на этом участке. Тяжелые агрегаты моют, сушат и уже после разбираются в деталях. Некоторые из них после демонтажа идут на металлолом.

Части, пригодные для ремонта, восстанавливают. Большие планы у заводчан на 2021-й. Здесь планируют расширить производственную линейку.

Евгений Щенников, начальник участков АО «ЗИКСТО»:

— Мы будем изготавливать 80-ти футовые платформы, для перевозки морских контейнеров. Сейчас будут открыты вакансии слесарей на сборку платформ и сварщиков. Это самые дефицитные кадры на сегодняшний день.

Предприятие также ищет электриков, технологов, машиностроительного профиля и мастеров участков.

Дарья Пышмынцева