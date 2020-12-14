Накануне Дня Независимости в резиденции Абылай хана открылась передвижная выставка

На 5-ти щитах представлена информация об основных этапах развития Казахстана. От исторических деятелей, которые сыграли большую роль в становлении казахского ханства, — до Первого Президента республики. Об их мудрых решениях, реформах и стратегиях рассказали специалисты музея.

Помимо стеллажей на выставке можно увидеть книги, где изложены идеи Елбасы в вопросах формирования межнационального согласия и развития государства в разных сферах.

Бауыржан Жунусов- руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Создаётся новое мощное государство- СССР. В этом союзе находился и Казахстан. Было много хорошего, много позитивного, но, было и отрицательное. Казахстан тоже имел свою Конституцию, были, конечно, свои плюсы и минусы, но не было самого главного — Независимости.

Жанель Бисенбаева