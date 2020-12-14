Кумар Аксакалов провел онлайн — прием граждан

Первый вопрос, который поступил Кумару Аксакалову, касался земельных отношений. Жительница областного центра Анна Дубровская семь лет назад приобрела участок в селе Тепличном Кызылжарского района и начала строить дом. Однако, при проверке документов выяснилось, место постройки принадлежит другой компании.

Анна Дубровская — жительница г. Петропавловска :

— Земельный участок не указан в точке Джи-пи-с, на его месте указана Евразийская компания. Сейчас я могу остаться без крова. Я не могу привести документы в соответствие: ни продать участок , никаких любых других действий.

Кумар Аксакалов- аким Северо-Казахстанской области:

— Кто совершил ошибку?

— Лицензиаты.

-Вы мне отвечаете, какие-то лицензиаты, в конце концов, лицензии дает государство. Через вас все идет и вы, получается, не доработали.

Решить вопрос незамедлительно, такое поручение дал глава региона акиму Кызылжарского района Жанату Садвокасову. Пообещали взять на контроль и вопрос Николая Щепеткина из района М.Жумабаева.

Инвалид 2 группы проходит лечение в городском центре социальной адаптации. В январе следующего года ему предстоит операция на тазобедренном суставе. После нее пожилому мужчине идти некуда. Раньше Николай жил в центре социальной адаптации .

Николай Щепеткин, житель Северо-Казахстанской области:

— Я продлевал срок проживания в центре социальной адаптации дважды. Все сроки уже вышли. Центр не предназначен для реабилитации. Для того, чтобы потом получить 2 группу, должно пройти несколько месяцев. А я на этот период времени буду без жилья.

Алмаз Кошманов — руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Можно было бы перенаправить в интернат для инвалидов в селе Смирново. Однако, после проведенной операции Николай Шепеткин получает инвалидность 3 группы. Это не соответствует правилу размещения в интернате.

По словам акима города Болата Жумабекова, в очередь на жилье могут встать только инвалиды 1-2 групп. Николаю Щепеткину пообещали предоставить жилье в центре социальной адаптации до окончания отопительного сезона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Николай Анатольевич, я понял Вашу проблему. Надеюсь, операция пройдет хорошо. Она пройдет бесплатно. Какой-то период времени, 2 месяца, вам нужно на реабилитацию Затем мы поможем вам устроиться на работу.

Многодетная мать из Мамлютского района Светлана Гуменик в очереди на жилье стоит восьмой. За год, говорит женщина, она сдвинулась только на одного человека.

Обратилась к главе региона, чтобы узнать, будут ли возводить многоквартирные дома для социально уязвимых слоев населения.

Строить жилье для многодетных семей и врачей в районе планируют в следующем году. А вот Василий Шунько из-за карантина лишился работы. Житель Петропавловска попросил Кумара Аксакалова возобновить работу в выходные и праздничные дни единственного в областном центре горнолыжного парка.

Василий Шунько, житель г.Петропавловска:

— Мы попадаем под санкции санитарных служб, вместе с кафе и гостиницами и со всеми остальными. Хотя мы принципиально другая система.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Созвонимся с коллегами с других регионов. Посмотрим, как они выходят. Я тоже не против, что на улице. Тем более, у вас не такая большая масса людей. Я там бывал, видел.

Все вопросы аким области взял на личный контроль. Руководителям управлений и акимам районов Кумар Аксакалов поручил детально ознакомиться с каждым обращением.

Анжелика Сычёва