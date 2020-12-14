3 млн тенге выманила мошенница у пенсионеров в Петропавловске

Заявления в полицию стали поступать от пенсионеров. Представляясь медработником, к ним наведывалась солидная женщина, якобы для проведения профилактического осмотра.

В ходе беседы злоумышленница входила в доверие жертв и сообщала им о грядущей смене денег. Доверчивые горожане верили гостье и выкладывали ей все свои сбережения. Забрав деньги, гостья сбегала из квартиры.

Потерпевшая:

— Гляну на нее — она прям поставила глаза на меня и говорит: вам, бабушка, 42 000 начислят, я говорю, зачем, у меня дети есть, я получаю пенсию пусть начислят, тот кто страдает, кого с работы удалили, так что мне не надо денег этих. Ну, начислили только один месяц, больше нет, я говорю и месяца не надо. Вот слово в слово расскажу. Она говорит: а во втором месяце вы уже не получите. Во втором месяце будет обмен денег, и вам обменяют. А сама вот боюсь глаз ее. И вот говорит: у вас же деньги есть? Я говорю, есть. Ну вот, вы их дайте, я одну купюру возьму и отмечу, чтобы вам без очереди обменяли их, я говорю, ну возьми.

Полицейские установили причастность к этим преступлениям одной и той же женщины. Известно, что подозреваемая ранее была судима за аналогичные преступления в столице.

Мошенницу стражи порядка задержали в автобусе, когда она возвращалась после очередной удачной наживы. В тот момент при себе у нее была большая сумма денег, которые она увела у двоих доверчивых пенсионеров.

Подозреваемая:

— Вы кем представились? – С поликлиники. Сказала, что идет добавка к пенсии, что будут меняться деньги, надо переписать одну купюру, она мне вытащила, я переписала, отдала ей обратно. — Денежные средства какими купюрами были? — 10, 5, 20 и 700 долларов. — Потом дальше как вы совершили? — Ну, сказала чтобы бабушка пошла в ванную. Она пока пошла, я их собрала и ушла.

Полицейским предстоит установить, кто аферистке оказывал пособничество при обмане пожилых горожан, которых она безошибочно вычисляла в ходе визитов во дворы и подъезды домов.

Ерболат Каптаев — заместитель начальника отдела криминальной полиции УП г.Петропавловска:

— С августа месяца текущего года стали поступать заявления от пожилых граждан о том, что неизвестная женщина, представляющаяся медицинским работником, путем обмана завладевала их денежными средствами. Общий ущерб составил более 3 миллионов теңге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции с поличным на месте преступления была задержана ранее судимая 43-летняя жительница областного центра.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по восьми фактам. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

Абай Альжанов