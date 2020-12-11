За четыре дня в СК зафиксировали 289 заболевших КВИ

За последние сутки в СК плюс 72 случая коронавируса. 41 из них с симптомами заболевания. Всю 2 волну на вершине списка по количеству заразившихся был Петропавловск. Сейчас его обогнал Есильский район.

Специалисты говорят о стабилизации эпидобстановки. Нет роста по поступлению в стационары. Койки в инфекционных стационарах заняты на 35%. Лечение там получает 501 пациент. Среди них 22 — в тяжёлом состоянии, 8 из которых на ИВЛ.

Порядка 17 пациентов являются кислородозависимыми. С теми, кто лечится на дому, работают мобильные бригады, говорит Нурлан Айманов. Их 98.

В день они проводят около 400 выездов к тем, у кого признаки ОРВИ, пневмонии и лёгкой формы коронавируса. Порядка 300 из них приходится на Петропавловск. Все мобильные вызовы фильтруются по степени срочности.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Этот тот же участковый врач или медсестра, которые отделены от ежедневной текущей работы. Что входит в функции мобильных бригад? Функции мобильных бригад: забор материала на ПЦР. И близких контактов кроме этого. Медосмотр. Проводится замер уровня кислорода.

Назначают лекарственные средства в случае необходимости. По протоколу лечения есть 5 бесплатных для пациентов препаратов. Их развозят по домам по назначению врача. Их, по информации Нурлана Айманова, уже получили почти 2 тысячи североказахстанцев.

Обсудили на брифинге и заболеваемость среди учащихся. Всего на дистанционный формат из штатного перевели 6 школ. Две из них за последнюю неделю.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Это Андреевская школа района им. Г.Мусрепова, Медвеженская школа района М.Жумабаева. Таким образом, штатно у нас обучаются 356 школ. Всего начиная с сентября до сегодняшнего дня у нас было 245 заболевших детей. Из них выздоровели 225.

После новости о послаблении карантина, родителей малышей стал интересовать вопрос: когда детские сады заработают в обычном режиме. Конкретной даты нет.

Айгерим Мукашева