За четыре дня в СК зафиксировали 289 заболевших КВИ

COVID-19: Казахстан

19:25 11 Декабря 2020

За последние сутки в СК плюс 72 случая коронавируса. 41 из них с симптомами заболевания. Всю 2 волну на вершине списка по количеству заразившихся был Петропавловск. Сейчас его обогнал Есильский район.

Специалисты говорят о стабилизации эпидобстановки. Нет роста по поступлению в стационары. Койки в инфекционных стационарах заняты на 35%. Лечение там получает 501 пациент. Среди них 22 — в тяжёлом состоянии, 8 из которых на ИВЛ.

Порядка 17 пациентов являются кислородозависимыми. С теми, кто лечится на дому, работают мобильные бригады, говорит Нурлан Айманов. Их 98.

В день они проводят около 400 выездов к тем, у кого признаки ОРВИ, пневмонии и лёгкой формы коронавируса. Порядка 300 из них приходится на Петропавловск. Все мобильные вызовы фильтруются по степени срочности.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Этот тот же участковый врач или медсестра, которые отделены от ежедневной текущей работы. Что входит в функции мобильных бригад? Функции мобильных бригад: забор материала на ПЦР. И близких контактов кроме этого. Медосмотр. Проводится замер уровня кислорода.

Назначают лекарственные средства в случае необходимости. По протоколу лечения есть 5 бесплатных для пациентов препаратов. Их развозят по домам по назначению врача. Их, по информации Нурлана Айманова, уже получили почти 2 тысячи североказахстанцев.

Обсудили на брифинге и заболеваемость среди учащихся. Всего на дистанционный формат из штатного перевели 6 школ. Две из них за последнюю неделю.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Это Андреевская школа района им. Г.Мусрепова, Медвеженская школа района М.Жумабаева. Таким образом, штатно у нас обучаются 356 школ. Всего начиная с сентября до сегодняшнего дня у нас было 245 заболевших детей. Из них выздоровели 225. 

После новости о послаблении карантина, родителей малышей стал интересовать вопрос: когда детские сады заработают в обычном режиме. Конкретной даты нет.

 

 

Айгерим Мукашева

Читайте также

Из-за КОВИД-19 крупные убытки несут бизнесмены
Пресс-конференция о текущей ситуации по КВИ в регионе
Оранжевый листок гарантирует снижение цены на лекарство
СКО: На 17 ноября зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом
В СКО за сутки зарегистрировано 85 заболевших COVID-19
Психотерапевты советуют, как пережить пандемию
88 нарушений карантинного режима за прошедшую неделю выявили в СК
Пандемия: индустрия красоты и развлечений на грани банкротства
Главный санврач страны назвал эпидобстановку по КВИ стабильной
С начала сентября зарегистрировано 108 случаев covid-19 среди учащихся
Акцию «Держите расстояние» провели в Петропавловске
В СКО презентовали 20 новых реанимобилей