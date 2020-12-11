В ТОО «Агро-Александровка» повышают качество жизни сельчан

ТОО «Агро-Александровка» — почти ровесник Независимости. Появилось оно через год после провозглашения суверенитета. По словам директора, несмотря на годы перестройки работы было много, предприятие стремительно развивалось наравне с республикой.

Начинали с тридцати трёх гектаров посевной площади. Сейчас она составляет 3200 га. Трудится в товариществе 25 человек. В хозяйстве занимаются и птицеводством. Держат почти 7 тысяч голов уток.

Сергей Шинкаренко, директор ТОО «Агро-Александровка», Есильский район:

— Пайщиков, которые отдали нам земельные паи, мы обеспечиваем их сеном, соломой, зерном. Решаем вопросы социального характера. У нас есть бригада, и у них есть проблемы. Поэтому мы на собрании решили давать по две тонны сена на одну голову. Ещё даём тонну соломы.

На протяжении 10 лет руководство ТОО поддерживает своих сотрудников дополнительными выплатами. В качестве поощрения — тринадцатая заработная плата. Традиционно выдают её перед главным государственным праздником — Днем Независимости.

Сумма премиальной выплаты зависит от объема выполненных работ. Виталий Гончаров в этот раз получит 400 тысяч тенге.

Виталий Гончаров, механизатор ТОО «Агро-Александровка», Есильский район:

— Выполнил в этом году почти все работы полевые. Была химия, поздней осенью вывозили органические удобрения более полторы тысячи тонн. Внесли около 60 тонн минеральных удобрений.

Тринадцатую зарплату ввели в этом году и в товариществе «Кантемир-Агро». Работают здесь почти 40 человек. Премиальные получил каждый.

Для сельчан это хорошая поддержка и мотивация трудиться на благо своего села, региона дальше. Бюджет семьи Мурата Сураганова в этом месяце пополнился на 450 тысяч тенге. Это отличный подарок ко Дню Независимости и завершению года.

Мурат Сураганов, механизатор ТОО «Кантемир-Агро», Есильский район:

— Мы их собираем. У нас есть фонд на нужды, и мы постепенно берём оттуда эти деньги. У нас нет такого, что сегодня взяли и завтра потратили. Мы берём их постепенно тратим на семейные нужды.

В хозяйстве занимаются выращиванием пшеницы, ячменя, масличных культур. Посевная площадь — шесть тысяч гектаров. Открылось оно 23 года назад. Также застали тяжёлые для страны годы, но смогли развить своё предприятие и внести вклад в развитие страны.

А государство взамен сейчас оказывает поддержку аграриям в виде субсидирования.

Болат Абильмажинов, директор ТОО «Кантемир-Агро», Есильский район:

— Приобретение семян высшей репродукции, приобретение гербицидов субсидируется. Приобретение удобрений тоже подвергается субсидиям. В этом году мы приобрели самоходную косилку, приобрели два колёсных трактора.

Болат Абильмажинов считает, так же он должен поддерживать и своих сотрудников. В качестве бонусов — 13 зарплата. Впереди у хозяйства много планов. Есть работа, а вместе с ней и финансовое благополучие сельчан. Одна из задача коллектива- повышение урожайности сельскохозяйсвтенных культур.

Айгерим Муканова