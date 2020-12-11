В СКО в середине декабря будет запущен фанерный комбинат

Огузхан Челик, директор ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Мы решили инвестировать в ламинированную фанеру, потому что в Казахстане серьезных производителей не было. Был серьезный объем импорта из России и Китая. А у нас здесь наша местная берёза.

Североказахстанская белоствольная для такого предприятия подошла идеально. Её уже протестировали на импортных установках. Оборудование настраивали несколько месяцев.

Станки — из Турции, а электроника — из Германии. Но преимущество всё же в местном сырье. Из 36 тысяч кубов березы планируют изготавливать 18 тысяч кубометров фанеры в год.

Ни один оставшийся грамм дерева не уйдет на свалку. Отходы направят на производство электроэнергии. Аналога такому предприятию в Казахстане нет.

Огузхан Челик, директор ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— Наши инвестиции достигли примерно 2 млрд тг, т.е. более 70% собственных средств. 30% кредит с частным банком. Субсидии есть на проценты, можно так сказать.

В заброшенное здание компания зашла еще в прошлом году. Много времени ушло на то, чтобы привести его в порядок, заменить старые коммуникации на новые. Не обошлось без поддержки государства.

Айваз Бакиров, главный инженер ТОО «Северный фанерный комбинат»:

— По всем вопросам помогают нам, можно сказать. И при поставке древесины есть помощь, также при строительстве самого завода была поддержка.

Работу здесь нашли 150 человек. Пока предприятие работает в тестовом режиме. Перейти на реальный компания планирует в середине декабря. Продукция ценится в отечественном строительстве.

Речь идет о потребности в 90 тысяч кубов каждый год. 30% от нее северный комбинат закроет, когда заработает в полную силу. Хватит фанеры и внешнему рынку, на котором к ней тоже есть большой интерес.

Дарья Пышмынцева