В Петропавловске состоялась 50-ая очередная сессия областного маслихата

На сессии рассмотрели несколько вопросов, в том числе социально-экономического характера. Представлен расчётный план областного бюджета на ближайшие год. он превысит сумму в 274 млрд тенге.

К примеру, в будущем году в сферу образования в регионе намерены вложить 68 млрд тенге, а культуры — более 3 млрд, на миллиард меньше готовы потратить на жилищно-коммунальные хозяйства.

Вместе с тем, в приоритете здравоохранение и социальная сфера.

Наталья Дышкант, руководитель управления финансов акимата СКО:

— Объёмы трансферта общего характера бюджетных субвенций по региону рассчитано в соответствии с методикой, утверждённой Министерством национальной экономики Республики Казахстан. На предстоящий 3-летний период на 2021 — 2032 годы объёмы бюджетных субвенций Республиканского бюджета составляет: на 2021 год — 141 млрд 544 млн тенге, на 2022 год — 141 млрд 829 млн тенге, на 2023 год — 143 млрд 146 млн тенге.

В этом году северному региону страны пришлось столкнуться со вспышкой птичьего гриппа. Его распространение удалось подавить.

Ветеринары провели вакцинацию домашней птицы, выполнили порядка полутора млн исследований. На все эти мероприятия из областного бюджета выделили более одного млрд тенге.

Сергей Калякин, и. о. руководителя областной территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора:

— В целях охраны территории Республики Казахстан от заноса особо опасных болезней и обеспечения пищевой безопасности с начала текущего года на границе с Омской, Курганской, Тюменской областей действует 4 ветеринарных поста. В период деятельности постов досмотру подвергнуты 1660 автотранспортных средств, при этом выявлено 32 правонарушения, 32 единицы возвращены на территорию Российской Федераций. Привлечено к административной ответственности 17 нарушителей.

В регионе 66 автобусных маршрутов, которые относятся к категории социально-значимых пассажирских сообщений. 11 из них — внутриобластные, 35 — внутриайонные и 20 — городские.

В 2021 получат развитие 11 областных маршрутов. Для этих целей из региональной казны выделили порядка 400 млн тенге.

Аскар Клышбеков, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО:

— Социально-значимыми перевозками признаются перевозки пассажиров, в регулярном сообщении оказывающие влияние на социально-экономическое положение общества, и организуемые в целях обеспечения доступного уровня тарифов, и возможности свободного передвижения населения области по территории. Субсидированию подлежат убытки перевозчика, образовавшиеся по результатам выполнения перевозок социально-значимых автомобильных сообщениям, тарифы на которые устанавливаются местным исполнительным органом.

Стоит отметить, что данная сессия итоговая в текущем году. Депутаты в общей сложности рассмотрели 6 вопросов, по каждому приняли решение.

Анжелика Сычёва