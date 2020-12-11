Студенты Kozybayev university готовятся к сессии

Образование

18:52 11 Декабря 2020

Студенты вовсю готовятся к предстоящим экзаменам. Zoom, Google Classroom, BigBlueButton. Как и обучение, сессия будет проходить в дистанционном режиме на этих информационных платформах, за исключением интернатуры высшей медицинской школы.

Жанар Таласпаева, проректор по академическим вопросам Kozybayev university:

— Они будут сдавать экзамены традиционно на базе поликлиник. На билеты будут отвечать устно. Здесь, конечно, особенное требование для них предъявляется . Т.е. они должны показывать какие-то действия, поэтому это в традиционном формате. 

В этом году в вузе применят онлайн-прокторинг. Это обязательно включённые видеокамера и звук. Экзамены будут записывать на видео. При каком-либо нарушении академической честности результаты аннулируют. А если возникнут проблемы со связью?

Жанар Таласпаева, проректор по академическим вопросам Kozybayev university:

— Мы разрешаем студенту заново заходить сдавать. До 3 раз он может сдавать. Если подтверждающий документ предоставит, мы для него назначаем отдельный график. Индивидуальный график сдачи сессии продлеваем. В любом случае, мы студента со своими проблемами не оставим. 

Всего зимнюю экзаменационную сессию в этом году готовятся сдать почти 7, 5 тысячи студентов.

 

Анастасия Остертак

Читайте также

Завершился областной конкурс «Педагогический дуэт»
Дистанционку для учащихся продолжат в СКО
Систему критериального оценивания внедрили в Петропавловске
В Петропавловске подвели итоги ежегодного областного конкурса «Жүзден жүйрік»
НИШ для вновь прибывших студентов — в виртуальном мире
7 студентов колледжей СКО стали победителями республиканского проекта
Научно-практическая конференция «Козыбаевские чтения» прошла в СКУ
Более Т1млрд направили в 2020г. на обновление оборудования в колледжах СКО
В НИШ открыли прием документов для поступления