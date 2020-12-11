Студенты Kozybayev university готовятся к сессии

Студенты вовсю готовятся к предстоящим экзаменам. Zoom, Google Classroom, BigBlueButton. Как и обучение, сессия будет проходить в дистанционном режиме на этих информационных платформах, за исключением интернатуры высшей медицинской школы.

Жанар Таласпаева, проректор по академическим вопросам Kozybayev university:

— Они будут сдавать экзамены традиционно на базе поликлиник. На билеты будут отвечать устно. Здесь, конечно, особенное требование для них предъявляется . Т.е. они должны показывать какие-то действия, поэтому это в традиционном формате.

В этом году в вузе применят онлайн-прокторинг. Это обязательно включённые видеокамера и звук. Экзамены будут записывать на видео. При каком-либо нарушении академической честности результаты аннулируют. А если возникнут проблемы со связью?

Жанар Таласпаева, проректор по академическим вопросам Kozybayev university:

— Мы разрешаем студенту заново заходить сдавать. До 3 раз он может сдавать. Если подтверждающий документ предоставит, мы для него назначаем отдельный график. Индивидуальный график сдачи сессии продлеваем. В любом случае, мы студента со своими проблемами не оставим.

Всего зимнюю экзаменационную сессию в этом году готовятся сдать почти 7, 5 тысячи студентов.

Анастасия Остертак