Североказахстанские танцоры заняли первое место на конкурсе в Испании

Разнообразие жанров, красота и легкость движений. Это все о танцевальном ансамбле «Туған жер». За 10 лет состав коллектива менялся неоднократно. Оксана Савосто здесь с самого момента основания.

Профессионально танцами начала заниматься с первого класса. 11 лет девушка училась в специализированном классе по хореографии в 8-ой школе.

Оксана Савосто — участница танцевального ансамбля «Туған жер»:

— Конечно, очень нравится представлять свою страну на республиканских и международных конкурсах. Это — не первый наш конкурс, в котором мы принимаем участие. Мы с гордостью представляем нашу страну на конкурсах. Зрителям представляем всю историю, быт казахского народа.

Сегодня у ансамбля немало достижений. Недавно он получил еще одну награду на международном онлайн-конкурсе в Испании. Наши ребята показали всему миру достояние нашего народа — национальный танец «Қазақ елі».

Танец рассказывает о быте казахского народа, готовности сплотиться в трудную минуту. В этом номере девушки символизируют различные ремёсла, а парни олицетворяют мужество и дух настоящих батыров.

Международный конкурс проходил 6 и 7 декабря. Участники прошли два этапа. Первый — отборочный. Здесь танцоры записали свой номер на видео. Затем по количеству баллов определялись лучшие. В результате наши ребята получили 95 баллов и заняли первое место.

По словам Виктора Романченко, к конкурсу готовились больше месяца. Без нюансов, конечно, не обошлось. Постановка танца, репетиции, пошив сценических костюмов, съемки. Всё это занимало много времени. В период пандемии коллектив испытал немало трудностей, но, всё же смог достойно выступить.

Виктор Романченко — участник танцевального ансамбля «Туған жер»:

— Заняли там первое место. Конечно, прошел он не так, как хотелось бы. Но, увы, что есть, то есть. Мы записали видео, сделали несколько дублей. Сняли, отправили. И вот, пришел хороший результат.

Организаторы конкурса наградили ансамбль дипломом и предложили выгодные условия для участия в дальнейших международных фестивалях.

Максим Тонков — художественный руководитель танцевального ансамбля «Туған жер»:

— В связи с пандемией было очень тяжело вести подготовку. Так как выходят различного рода запреты. Но, тем не менее, мы справились. Определенного рода шли подготовки. Проводили разминки, потому что в связи с карантином участники долгое время не занимались.

Конкурс «World Art Games» организовал международный комитет «Fiestalonia Milenio». В фестивале приняли участие артисты из более 20 стран мира.

Такой победой танцевальный коллектив подвел итоги года. А в следующем, если карантин ослабят,»Туған жер» порадует местную публику новой концертной программой.

Алишер Ашимов