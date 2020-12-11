Рост интернет — мошенничества увеличился на 68,5%

53 факта раскрыли, 63 — еще на стадии рассмотрения. Большинство случаев связано с публикациями объявлений на интернет-площадках. Мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой и быстрой доставкой.

Однако, чтобы получить товар, последние должны внести полную предоплату на счета третьих лиц. В итоге аферисты снимают деньги, а люди остаются ни с чем. Такие случаи распространены на сайтах Kolesa.kz и OLX.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и никому не раскрывать свои паспортные данные, банковские реквизиты и пароли.

Жандос Мухатов — начальник управления полиции г.Петропавловска:

— Мы просим наших жителей дальних регионов, сёл, которые сейчас слушают и видят. Просьба — не давать свои персональные данные. Потому что наши мошенники имеют свою базу данных сотовых телефонов и персональных данных. Поэтому, когда они звонят и представляются, лучше не передавать, а позвонить 102.

Алишер Ашимов