Рост интернет — мошенничества увеличился на 68,5%

Правоохранительные органы

19:28 11 Декабря 2020

53 факта раскрыли, 63 — еще на стадии рассмотрения. Большинство случаев связано с публикациями объявлений на интернет-площадках. Мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой и быстрой доставкой.

Однако, чтобы получить товар, последние должны внести полную предоплату на счета третьих лиц. В итоге аферисты снимают деньги, а люди остаются ни с чем. Такие случаи распространены на сайтах Kolesa.kz и OLX.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и никому не раскрывать свои паспортные данные, банковские реквизиты и пароли.

Жандос Мухатов — начальник управления полиции г.Петропавловска:

— Мы просим наших жителей дальних регионов, сёл, которые сейчас слушают и видят. Просьба — не давать свои персональные данные. Потому что наши мошенники имеют свою базу данных сотовых телефонов и персональных данных. Поэтому, когда они звонят и представляются, лучше не передавать, а позвонить 102.

 

Алишер Ашимов

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