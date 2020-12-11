Начальник ДП Марат Тулебаев провел онлайн-отчет перед населением

Правоохранительные органы

19:35 11 Декабря 2020

С начала года уровень преступности в регионе снизился на 23 процента. Стало меньше убийств, фактов насилия, разбоев, грабежей, вымогательства и краж. Последние — самые распространенные.

Несмотря на положительные показатели, Марат Тулебаев призывает североказахстанцев быть бдительными. Обратился он и к автолюбителям.

Марат Тулебаев — начальник департамента полиции СКО:

— Нашими специалистами проведено 921 обследование дорог, выявлено 1855 дефектов, выдано 792 предписания по приведению в соответствие дорожной инфраструктуры и установке дополнительных предупреждающих знаков. За неудовлетворительное содержание дорог и улиц к административной ответственности привлечено 170 должностных лиц. Однако, вынужден констатировать — основной причиной совершения ДТП является низкая транспортная дисциплина самих водителей.

Не остались без внимания вопросы дисциплины и законности среди личного состава. К строгой дисциплинарной ответственности привлекаются не только сотрудники, но и непосредственные руководители подразделений.

Марат Тулебаев — начальник департамента полиции СКО:

— Достаточно сказать, что с начала года к ответственности привлечено более 60-ти руководителей различного уровня, уволен по отрицательным мотивам 21 сотрудник. Принимается комплекс превентивных мер за счет автоматизации и цифровизации процессов взаимодействия полицейского с населением, исключающих прямой контакт полицейских с гражданами.

Во время онлайн-отчета поступали вопросы от населения. Североказахстанцев интересуют борьба с рекламой наркосайтов, установка дорожных знаков, пешеходных переходов, профилактическая работа с лицами без определенного места жительства.

Ни одно обращение не осталось без ответа. С начала года на личном приеме граждан у главного полицейского области побывали свыше 120 человек.

Анастасия Остертак

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