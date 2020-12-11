Кумар Аксакалов сообщил о смягчении карантина в СКО

После выступления главы региона в столице, когда он несколько раз сказал о том, что область ждет послабление карантина, североказахстанцы находились в ожидании хороших новостей.

Кумар Аксакалов еще раз подчеркнул, что строгий карантин- это вынужденная мера и она дала положительный эффект.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Поэтому, исходя из текущей эпидситуации, с 00.00 часов 14 декабря мы существенно ослабим режим карантина в областном центре. Блокпосты вокруг Петропавловска будут сняты. В выходные дни в Петропавловске будет работать общественный транспорт. Возобновится внутриобластное автобусное сообщение.

Снимаются ограничения, но не ответственность, напомнил Кумар Аксакалов. И перешел к обновленному графику работы важных для населения объектов. С 14-го декабря крупные ТРЦ и непродовольственные магазины будут работать с 10 утра до 22 часов, с закрытием на воскресенье.

Уже со следующей недели в продуктовый петропавловцы смогут сходить до 24:00 часов. Относится это и к супермаркетам при торговых центрах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— График работы непродовольственных магазинов менее 500 квадратных метров — с 8 до 22 часов. Режим работы крытых рынков — с 9 до 20 часов. В воскресенье крытые рынки будут закрыты. Рынки на открытом воздухе могут работать без ограничений. К нам поступали пожелания от ресторанного бизнеса по продлению работы. Поэтому, учитывая текущую эпидситуацию, увеличиваем время работы объектов общественного питания до 22 часов. Но в воскресенье, кафе и рестораны должны работать только на вынос и доставку еды.

Режим «локдауна» в выходные и праздничные дни снимается с салонов красоты. Объекты фитнес индустрии, а также спорта, детские образовательные учреждения смогут работать еще и в субботу. Что тоже можно назвать приятным бонусом для горожан.

Хорошие новости и для тех, кто интересуется искусством. С 14-го декабря в Петропавловске свои двери вновь открывают библиотеки, музеи и театры. Смогут работать объекты религии, но пока без проведения коллективных обрядов.

Дарья Пышмынцева