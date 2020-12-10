За последние сутки в регионе 72 подтверждённых случаев covid-19

COVID-19: Казахстан

18:20 10 Декабря 2020

СК покинул «красную» зону и перешёл в «жёлтую». За последние несколько дней количество заболевших коронавирусом снизилось. По крайней мере, в статистике нашей области не трёхзначное число.

За последние сутки в регионе 72 подтверждённых случаев covid-19. 44 из них с симптомным течением болезни. В Петропавловске количество заболевших снижается, но растёт этот показатель в некоторых районах. В Тайыншинском за сутки 15 случаев, в Кызылжарском — 12. В остальных не более пяти. В Петропавловске коронавирус подтвердился у 23 человек.

 

Айгерим Мукашева

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