ТОО «SMBGROUP Family» освоило новый вид упаковки с повышенной грузоподъемностью

Новости МТРК, Бизнес и экономика

18:31 10 Декабря 2020

Примерно на 10 лет время в этом здании остановилось. С приходом нового производителя мягких контейнеров для тяжелых сыпучих грузов всё кардинально поменялось.

Спрос на такую продукцию в нашей стране большой, рассказали на предприятии. В отечественном пространстве его покрывали лишь единицы компаний, которых было очень мало.

Димаш Коржов, коммерческий директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Производственная мощность составляет порядка 100 тысяч биг-бэгов в месяц. Если говорить о более прочных мешках, о слинг-бэгах, то порядка 40 тыс в месяц мы можем производить. В следующем году мы также планируем производство мешкотары малых габаритов.

Переходить от планов к реальным действиям компания умеет. Всё, что мы видим внутри современного передового производства, — тому доказательство. ТОО «SMBGROUP Family» делает самый экономичный вид упаковки для многотонных грузов.

Специальные контейнеры – многоразовые. Надежно защищают содержимое от влаги, а еще они устойчивы к любым колебаниям температуры.

Димаш Коржов, коммерческий директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Также в связи с потребностью рынка РК мы разработали специальную продукцию так называемые слинг-беги с повышенной грузоподъёмностью. До 4-х тонн. Аналогов однозначно нет в Казахстане на сегодняшний день. Данная продукция активно используется горно-обогатительными комбинатами. Также выходим на российские рынки, ведем переговоры, в ближайшее время будем заключать контракт.

В портфеле заказов уже несколько десятков подписанных контрактов с сельхозтоваропризводителями региона, строительными компаниями и не только. Доход предприятия к концу года выйдет солидным. Стартовые вложения в прогрессивное производство тоже были не маленькими: 600 млн тг собственных инвестиций и почти полмиллиарда господдержки.

С её помощью компания закупила японское и индийское оборудование, часть которого скоро доставят на производство. Тогда же появится потребность в новых кадрах. Компания гарантирует достойную оплату труда. Швеи получают до 150 тысяч тенге, столько же, и даже больше зарабатывает технических персонал.

Геннадий Шавшин, ткач ТОО «SMBGROUP Family»:

— Пришел на должность ткача, первые два три месяца у нас идет стажировка. Я прошел аттестацию. Нам помогали мастера, обучали, смотрели за нашей практикой. Работа не сложная, нужно будет руку набить по -любому. Это не так просто все делается.

Не просто, но возможно. ТОО «SMBGROUP Family» кроме поиска персонала занимается выходом на соседний российский рынок. Там уже интересуются североказахстанской продукцией.

 

 

Дарья Пышмынцева

Читайте также

Палата предпринимателей «Атамекен» запускает опрос предпринимателей
Акцию «Держите расстояние» провели в Петропавловске
Итоги социально-экономического развития подвели на онлайн-заседании в акимате
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2021 года
Ко Дню Первого Президента в с. «Дружба» построили новый медпункт
Программа «Я — чемпион Pro» выходит на телеканале «Хабар»
В СКО онлайн прошел 9-й региональный гражданский форум
В СКО 93% государственных услуг доступны в электронном формате
В СКО презентовали 20 новых реанимобилей
В СК в открытый оборот вошли новые монеты номиналом 100 тенге
Выставку в областном архиве посвятили Елбасы
Более 16 тысяч человек трудоустроены в 2020 году через центры занятости населения