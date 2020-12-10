ТОО «SMBGROUP Family» освоило новый вид упаковки с повышенной грузоподъемностью

Примерно на 10 лет время в этом здании остановилось. С приходом нового производителя мягких контейнеров для тяжелых сыпучих грузов всё кардинально поменялось.

Спрос на такую продукцию в нашей стране большой, рассказали на предприятии. В отечественном пространстве его покрывали лишь единицы компаний, которых было очень мало.

Димаш Коржов, коммерческий директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Производственная мощность составляет порядка 100 тысяч биг-бэгов в месяц. Если говорить о более прочных мешках, о слинг-бэгах, то порядка 40 тыс в месяц мы можем производить. В следующем году мы также планируем производство мешкотары малых габаритов.

Переходить от планов к реальным действиям компания умеет. Всё, что мы видим внутри современного передового производства, — тому доказательство. ТОО «SMBGROUP Family» делает самый экономичный вид упаковки для многотонных грузов.

Специальные контейнеры – многоразовые. Надежно защищают содержимое от влаги, а еще они устойчивы к любым колебаниям температуры.

Димаш Коржов, коммерческий директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Также в связи с потребностью рынка РК мы разработали специальную продукцию так называемые слинг-беги с повышенной грузоподъёмностью. До 4-х тонн. Аналогов однозначно нет в Казахстане на сегодняшний день. Данная продукция активно используется горно-обогатительными комбинатами. Также выходим на российские рынки, ведем переговоры, в ближайшее время будем заключать контракт.

В портфеле заказов уже несколько десятков подписанных контрактов с сельхозтоваропризводителями региона, строительными компаниями и не только. Доход предприятия к концу года выйдет солидным. Стартовые вложения в прогрессивное производство тоже были не маленькими: 600 млн тг собственных инвестиций и почти полмиллиарда господдержки.

С её помощью компания закупила японское и индийское оборудование, часть которого скоро доставят на производство. Тогда же появится потребность в новых кадрах. Компания гарантирует достойную оплату труда. Швеи получают до 150 тысяч тенге, столько же, и даже больше зарабатывает технических персонал.

Геннадий Шавшин, ткач ТОО «SMBGROUP Family»:

— Пришел на должность ткача, первые два три месяца у нас идет стажировка. Я прошел аттестацию. Нам помогали мастера, обучали, смотрели за нашей практикой. Работа не сложная, нужно будет руку набить по -любому. Это не так просто все делается.

Не просто, но возможно. ТОО «SMBGROUP Family» кроме поиска персонала занимается выходом на соседний российский рынок. Там уже интересуются североказахстанской продукцией.

Дарья Пышмынцева