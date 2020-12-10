Фейком назвали информацию о введении локдауна в РК в пресс-службе правительства

Новости МТРК

18:18 10 Декабря 2020

«С 14 декабря в Казахстане усилят карантин». Эта фейковая новость несколько дней «гуляет» в социальных сетях. В сообщении говорится, что из-за коронавируса регионы закроют, установят блокпосты.

Не проверив достоверность информации, казахстанцы стали массово пересылать друг другу фотографию документа, якобы адресованного акимам областей от имени Премьер-министра. Это фальсификация, сообщил портал Stopfake.kz.

Позже в пресс-службе главы Правительства новость о карантине тоже опровергли. «В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря», — сообщает пресс-служба Аскара Мамина.

Также в заявлении казахстанцев призывают доверять только информации из официальных источников.

 

 

Айгерим Мукашева

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