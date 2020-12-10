Активисты средней школы №17 смастерили экобоксы для переработки мусора

Речь 16 летней экоактивистки Греты Тунберг показала, как для человека важна забота о природе. Сегодня многие школьники фокусируют свое внимание на познании и изменении мира.

Аббас Дурсунов — один из таких. 14-летний парень об экологии знает больше, чем любой взрослый сознательный человек. И всё это разными способами пытается донести.

Аббас Дурсунов- учащийся СШ №17:

— Загрязнение мусором является большой проблемой, которую люди должны решить в ближайшем будущем. Причины довольно разные, например, неправильная утилизация отходов. Переработка мусора очень важна, потому что помогает защищать природу и экономить мусор. Практически в каждом городе есть баки. Нам остается только отделить, в бак с пластиком выбросить пластик, а в бак с бумагой- бумагу.

Чтобы решить эту немаловажную проблему в своей школе, ребята смастерили вот такие «экобоксы». Для начала активисты провели эксперимент. Какие же все-таки отходы чаще всего оказываются в мусорном баке.

Выяснилось, больше всего используют бумагу и пластиковые бутылки. Инфраструктуру сортировки отходов дети придумали не сразу. Сегодня, чтобы сделать такой контейнер, уйдет не больше 10 минут.

Илья Жеребцов- учащийся СШ №17:

— Для изготовления контейнера нужно взять картонную коробку. Заклеить все открытые места. Сделать отверстие для сбора мусора. Позже нужно покрасить коробку и наклеить наклейку, чтоб все знали, что бросать.

Контейнеры установили в каждом кабинете. Но, как оказалось, не все выбрасывают мусор правильно. Ребята вместе со своим координатором и здесь нашли решение.

Данияр Дощанов- учитель биологии СШ №17:

— В каждом классе имеются по договоренности с детьми старший по классу, который следит, чтобы дети бросали мусор по разделению. Самое интересное, что дети из начального звена несли коробки, чтобы изготовить именно из их материала.

В волонтерском движении участвуют 30 ребят. Ежемесячно они собирают больше 200 килограммов бумаги и около 40 килограммов пластика. Осталось только всё это сдать в организацию по переработке.

Жанель Бисенбаева