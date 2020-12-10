95-лет исполнилось физкультурно-спортивному обществу «Динамо»

Ветераны и профессиональные спортсмены — с соблюдением санитарных норм на награждение прибыли люди разных возрастов. Приветствуя собравшихся, начальник областного департамента полиции Марат Тулебаев отметил, что в составе североказахстанского филиала «Динамо» 28 коллективов физической культуры.

Там состоит более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов, большая часть из которых – полицейские.

Марат Тулебаев – начальник департамента полиции СКО:

— Служебная деятельность полицейских и занятия спортом неразделимы. Только физически подготовленный и сильный духом полицейский сможет успешно выполнять поставленные перед ним задачи.

Символично, но именно в этот день мастер спорта международного класса по легкой атлетике Михаил Литвин должен был бежать очередной забег во Дворце спорта Александра Винокурова в рамках утверждения своей заявки на участие в Летних Олимпийских играх в Токио. Ветераны-динамовцы пожелали спортсмену победы и достижения всех спортивных целей.

Михаил Литвин — мастер спорта международного класса по легкой атлетике:

— Мы под чутким руководством моих тренеров постараемся приложить все усилия, чтобы выполнить норматив на Олимпийские игры и показать там достойный результат. Хочу поздравить вас всех с 95-летием ФСО «Динамо» и в столь сложное время пандемии – соблюдайте все меры предосторожности, берегите себя и своих близких.

В честь спортивного юбилея состоялась церемония награждения сотрудников департамента.

Айгерим Муканова