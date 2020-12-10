67 человек без вести пропавших нашли полицейские с начала года

Вышел на улицу, а домой не вернулся. Это самая распространенная версия пропажи людей, которую мы часто слышим и видим в публикациях социальных сетей, листовках на улице или по новостям.

С начала года в регионе в розыске находились 90 человек. Полицейские говорят, процент раскрываемости таких дел — высокий и составляет 74 %. Тем не менее, остаются и те, кого не удалось найти.

Один из таких случаев произошел в конце августа. В одном из дачных обществ бесследно исчезла 81-летняя пенсионерка.

Руслан Алибаев, оперуполномоченный управления ДП СКО:

— 28 августа ушла на дачу, расположенную в дачном обществе «Жигули», в районе речпорта. Пенсионерка- Агафонова Надежда Михайловна 1939-го года рождения. До сих пор её местонахождение неизвестно. Страдает потерей памяти. Приметы: худощавое телосложение, рост 160-165 сантиметров. Волосы седые, глаза серые.

В поисках без вести пропавших на помощь к стражам порядка приходят добровольцы. В нашей области специальный отряд работает уже 2-ый год. Он насчитывает порядка 250 волонтёров. С начала года тимуровцы отыскали 175 североказахстанцев.

Евгений Соловьёв, руководитель волонтёрского поискового отряда:

— Большая часть пропавших людей- несовершеннолетние дети. Иногда они уходят добровольно после скандалов с родителями, иногда после проблем в школе. Обычно людей мы находим в течение 5 часов. Мы очень слаженно работаем с ДП, ювенальной полицией.

Останавливаться на достигнутом волонтёры-поисковики не собираются. Они хотят как можно больше пользы принести обществу и помочь полицейским.

Абай Альжанов