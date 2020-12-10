50 пациентов онкоцентра прошли диагностику с использованием дерматоскопа

Ежегодно в мире рак забирает жизни примерно 9 млн человек. Неутешительная статистика по выявлению онкологии и среди казахстанцев. За год страшную болезнь диагностируют больше чем у 36 тысяч людей. В СК за 11 месяцев 2020-го на учёт встали без малого полторы тысячи граждан.

Жигер Дюйсенов, руководитель онкоблока областного онкологического центра:

— В сравнении с 2019 годом заболеваемость несколько снизилась, в 2019 составляла 1800 случаев. Если говорить о смертности , то смертность составляет 508 случаев. В 2019-м отмечалась выше.

В списке онкологических заболеваний на первом месте — рак молочной железы. Из общего числа случаев 37 % приходится именно на него. Показатель высокий, во многом это из-за позднего обращения жителей за медицинской помощью.

Жигер Дюйсенов, руководитель онкоблока областного онкологического центра:

— В 2008-м по всему региону проводятся бесплатные скрининги среди женщин, к примеру, рак шейки матки раз в год, у женщин от 40 до 70 лет два раза в год -рак молочной железы. И каждые 2 года мужчины и женщины от 50 до 70 лет -рак толстого кишечника.

Такая профилактика имеет свои плоды: ранняя выявляемость онкологии, а значит и своевременное лечение. Для этого в областном онкологическом центре есть все необоходимое : компьютерные томографы, лучевые аппараты, эндоскопическое оборудование. С недавних пор здесь появился и новый дерматоскоп.

Майя Тасканова, врач-онколог областного онкологического центра:

— В нашем направлении онкологическом — это один из ранних способ выявления онкологии кожи. Это прибор очень хорошо помогает нам, мы можем легко наблюдать за изменениями родинок, вовремя прооперировать, спасти жизнь. Этот аппарат -дерматоскоп, здесь в основу ложится преломление света. И во много раз можно увеличить различные мелкие изменения, только начинающие изменения. Обычные родинки и опухоли.

Прибор предназначен не только для ранней диагностики рака кожи, но и других дерматологических новообразований. С начала октября при помощи этого аппарата врачи провели диагностику у 50 пациентов. У некоторых выявили злокачественную опухоль.

Анжелика Сычёва