В СКО волонтеры помогают дежурным на блокпостах

Пока полицейские проверяют документы, а медики температуру, волонтёры раздают яркие памятки по профилактике коронавируса. Амир Магау — добровольчеством занимается около года. Говорит, с детства любил помогать людям.

Амир Магау, волонтёр:

— До этого времени помогали одиноко проживающим пенсионерам: чистили снег, убирали траву, выполняли работу по дому. Также посещали карантинные дома, привозили продукты тем, кто не мог выйти в магазин. Выносили мусор и т.д..

В тяжёлое для страны время, когда бушует пандемия, активисты не остаются в стороне. Помогают дежурным на блокпостах: привозят им горячую еду, а еще беседуют с гражданами, напоминают им о соблюдении мер безопасности.

При этом сами рискуют своим здоровьем. Ведь многие игнорируют правила и подвергают опасности себя и окружающих.

Азат Жумагулов, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Я считаю, что данная акция необходима. Люди иногда забывают о мерах безопасности, а посмотрев буклеты, люди задумываются. Услышав один раз, он забудет, второй раз — не воспримет, а в третий раз он уже задумается и начнёт соблюдать эти нормы.

Водители которые получают памятки, добровольцев слушают внимательно и поддерживают их.

Североказахстанцы:

— Положительно, надо предупреждать людей, ведь есть те, кто не соблюдает.

— Просто так блокпост никто не пересекает, только в случаях необходимости. Памятку обязательно прочту и возьму во внимание. Думаю, каждый кто её прочтёт, всё же задумается, насколько важно соблюдать все меры для собственной безопасности.

За месяц акции волонтёры раздали более пяти тысяч памяток в областном центре и на всех пяти блокпостах вокруг Петропавловска. Напомним, пропускные пункты установили возле Бесколя, Петерфельда, Пеньково, Берёзовки, Мамлютки.

Айгерим Муканова