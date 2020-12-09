В СКО полицейские задержали по «горячим следам» автоугонщика

А документов нет. Машина в угоне. Сообщение о том, что она пропала со одного из дворов областного центра, на пульт полиции поступило в ночь с 7 на 8 декабря. Ориентировку передали всем патрулям. Уже утром стражи порядка остановили угнанное авто в районе Шал акына, возле города Сергеевки.

Манарбек Молдабеков – заместитель командира батальона патрульной полиции ДП СКО:

— За рулем находился житель Петропавловска, 1998 года рождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции района Шал акына, водителя вместе с автомашиной доставили в райотдел.

Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 188 УК РК «Кража». Задержанного и автомобиль доставили в Петропавловск. Обстоятельства дела выясняют полицейские.

Анжелика Сычёва