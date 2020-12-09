В рамках ОСМС североказахстанцам оказали 26 высокотехнологичных медуслуг

Галина Скоробродова — домохозяйка из села Пеньково. В последние годы, говорит женщина, стали беспокоить боли в позвоночнике. Поэтому сейчас приходится ездить в город и посещать частную клинику.

Капельницы, уколы, оздоровительная терапия. Все процедуры пациентке оказывают бесплатно. Расходы на лечение берет на себя фонд обязательного медицинского страхования.

Галина Скоробродова, жительница с.Пеньково, Кызылжарский район:

— Раньше я была приписана к 3-ей городской больнице. Пришла сдать кровь, а мне доктора сказали, что я не застрахована. Об этом я не знала, ведь не обращалась. Думаю, поеду сначала в частную клинику и сдам платно анализы. Мне посчитали 17 100 тг, поехала на МРТ- там сказали, ещё 17 тысяч, потом мне нужно было сделать грудной анализ, а это дополнительные затраты. Посчитала, что выгоднее будет оплатить за год медстрахование, чем платить каждый раз.

Доступная, а главное качественная медицина. Всё это можно сказать об обязательном медицинском страховании. Новшество внедрили ещё в январе, и оно доказывает эффективность. По словам врачей, такая система давно используется в развитых странах и приносит плоды.

Например, раньше за узконаправленное обследование пациентам частных клиник приходилось платить из своего кармана от 25 до 75 тысяч тенге. Сейчас такие услуги для населения предоставляют бесплатно. Конечно, с условием того, что человек является участником ОСМС.

Жанузак Базарбеков, директор частной клиники:

— В рамках ГСП мы- участники, поставщики медуслуг через фонд ОСМС получаем финансовую стабильность. Во-первых, это стимулирует нас быть конкурентноспособными. В основном, финансирование влияет на заработную плату среднего медперсонала и врачебного. То есть, мы можем нанимать хороших специалистов. Второе, это медикаментозное обеспечение. С тех средств, что выделяет фонд, мы покупаем качественные медикаменты.

В областном специализированнном фонде ОСМС состоят 40 медучреждений, 15 из которых- частные клиники. Бесплатные медицинские услуги получают 80% североказахстанцев.

В этом списке и 15 льготных категорий граждан, которые тоже имеют возможность бесплатно пройти дорогостоящие лабораторные процедуры.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— Главное условие, чтобы быть застрахованным, работодатель должен вовремя делать отчисления и взносы. Работодатель делает их за свой счёт, это 2% от своей зарплаты, и 1 % удерживается с зарплаты. Кроме того, есть индивидуальные предприниматели. Они делают ежемесячные взносы в размере 2975 тг. Также есть самозанятое население, которое платит ЕСП. А статусы можно проверить на сайте фонда ОСМС, портале egov.kz или позвонить на номер «1406».

Кроме того, с начала года в рамках ОСМС североказахстанцам оказали 26 высокотехнологичных медуслуг. На дорогостоящие операции направили 70 миллионов тенге. Их получили пациенты с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нейрохирургическими и гинекологическими заболеваниями.

Абай Альжанов