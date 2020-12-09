В краеведческом музее СКО проходят онлайн-экскурсии ко Дню Независимости РК

«Сельское хозяйство и промышленность», «Развитие здравоохранения образования». Онлайн — экскурсии в музее проводят на разные темы. Сегодня говорили о спортивных достижениях североказахстанцев.

В нашей области очень много именитых спортсменов. Александр Винокуров — один из них. Свою карьеру он начал в родном крае в 11 лет. Одними из первых его успехов были победы в 98-99 годах на многодневных гонках «Четыре дня Дюнкерка» и «Дофине либере».

Чтобы стать знаменитым велогонщиком, наш земляк прошел большой путь. А это еще одна гордость СК — боксер Жанат Жакиянов.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиции и выставок областного историко-краеведческого музея:

— Он тренировался ранее в США. Там он получил прозвище WZ. Он является чемпионом Европы всемирного европейского боксерского союза и экс -чемпионом всемирной боксерской организации «Супер» и международной боксерской организации. Это, конечно же, наша гордость — Азат Елюбаев. Он — мастер спорта международного класса по боксу. В данный момент занимается тренерской деятельностью.

Воспитание патриотизма и чувства гордости за достижения СК — основная цель проведения онлайн-экскурсий. Посвятили их Дню Независимости РК.

Айсулу Сарсенова, специалист по организации экспозиции и выставок областного историко-краеведческого музея:

— Наша гордость — это паралимпийцы. Кайрат Канафин — мастер спорта по лыжным гонкам. Кайрат Кангафин в 2018-м году пронес флаг Казахстана на открытии паралимпиады. Кайрат Канафин начал заниматься спортом с 2001 года. Также это Елана Мазуренко — лыжница, она — участница паралимпийских игр в Сочи в 2014-м году. Также является мастером спорта по настольному теннису.

Все экскурсии транслируются в Instagram и Facebook на страничке музея. Подписываются студенты, школьники и узнают много интересной информации. Следующая выставка будет о писателях СКО.

Анастасия Остертак