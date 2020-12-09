С начала года количество интернет-мошенничеств в СК выросло на 60%

Саид, настоящее имя потерпевший просил не называть, даже не догадывался, что когда-то попадётся на удочку мошенников. В конце сентября на крупной онлайн- платформе «ОЛХ» мужчина разместил объявление о продаже автозапчасти.

Откликнулся покупатель якобы из другого города. Попросил отправить товар по почте, согласился перевести деньги заранее на карту. Для этой цели попросил у продавца фото удостоверения личности и банковские реквизиты.

Потерпевший:

— Он говорит мне о том, чтобы я сбросил лицевой счёт карточки. Я без проблем ему отправил, не раскрывая данных. После этого на мою карту действительно пришли средства. Через полчаса он мне перезванивает, извиняется долго, а затем просит вернуть деньги из-за срочной надобности.

А еще пообещал выкупить запчасть немного позже. Казалось, ничего странного, подумал Саид. Однако, через некоторое время мужчине позвонили из микрокредитной организации и сказали, что за ним числится задолженность. В итоге он лишился больше 70 тысяч тенге, и это без учёта процентов.

Потерпевший:

— Сотрудникам полиции написал заявление о предполагаемых мошеннических действиях в мой адрес. В настоящее время следствие ведётся. Прошло чуть меньше месяца, но ответа пока нет.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Число интернет-преступлений с каждым годом неуклонно растёт. Такая тенденция связана с развитием цифровых технологий. В повседневной жизни для каждого из нас стало обыденностью пользоваться, например, приложением онлайн-банкинга, или покупать товар в интернет-магазинах безналичным расчётом. Способов много. В наше время это очень удобно и практично. Но вместе с приходом новых технологий риск стать жертвой мошенников возрастает в разы.

Статистика не радужная. С начала года североказахстанские полицейские выявили 385 фактов обмана в интернете. Если сравнить с 2019-ым, показатель вырос на 60%.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Раскрывается по статистике каждое 5-6 преступление. Сложность раскрытия в том, что злоумышленники могут находиться как в другом регионе, так и за пределами границы: в России, Украине и т.д. Данные факты раскрываются, но, на их раскрытие уходит большое количество времени.

Самый популярный метод обмана довольно-таки простой, и многие, возможно, с ним сталкивались. Злоумышленники заманивают потенциального покупателя при продаже товара по «вкусной» цене на онлайн-площадках, склоняют отправить предоплату за товар.

Но этот способ уже устарел. Да и мошенники не стоят на месте, шагая в ногу со временем. Они придумывают новые и более хитрые способы выманить деньги.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Самый распространенный вид- это схема, при которой человек продаёт товар через сайт «ОЛХ». К продавцу звонит злоумышленник, говорит, что готов купить товар. Плюс ко всему он хочет осуществить заказ через курьерскую службу доставки. Потом отправляет продавцу ссылку, в которой заполняются банковские реквизиты. На самом деле эта ссылка фейковая, и при её заполнении преступник получает доступ к данным. Так и перечисляют деньги в свой карман.

По неофициальным данным, за один месяц представители нелегального промысла могут зарабатывать от 500 тысяч до 2,5 миллионов тенге. Суммы разнятся и зависят от уловок мошенников.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, полицейские не перестают повторять жителям, что ни при каких обстоятельствах не нужно предоставлять незнакомцам свои персональные данные, а при покупке товара в интернете всегда нужно просить его фото и видеообзор. Как говорится предупрежден- значит вооружён.

Абай Альжанов