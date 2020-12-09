«Кулагер» встретился на льду с усть-каменогорским «Алтай Торпедо»

Поединок прошел 8 декабря. В ворота соперников наши ребята забросили 4 шайбы. Хозяева льда без проблем разобрались с противниками и продлили серию побед до семи матчей. Итоговый счет- 4:1. Следующая встреча у нашей команды пройдет 14 и 15 декабря с павлодарским «Иртышом» .

Александр Троицкий- главный тренер ХК «Кулагер»

— Команда выполнила задание, которые было поставлено. Доволен игрой в обороне. В зоне атаки очень хорошо создавали моменты. Есть, конечно, нюансы. Но мы работаем над этим.

Жанель Бисенбаева