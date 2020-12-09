Главный санврач страны назвал эпидобстановку по КВИ стабильной

В «красной» зоне остаются Северо-Казахстанский и Павлодарский регионы. Костанайская и Акмолинская области переместились в «жёлтую», там эпидобстановка улучшилась. В регионах, где такое происходит в течение двух недель, рассматривается вопрос о послаблении карантинных мер внутри области.

Но все старания могут перечеркнуть приближающиеся праздники. Главный санврач страны призывает казахстанцев уикенд проводить дома в узком семейном кругу. Чтобы не было вспышки заболевания, как в США после дня благодарения. К слову, о загранице. На государственном рубеже уменьшилось число выявляемых случаев инфекции.

Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения РК:

— На 9 декабря с положительным результатом на КВИ на госгранице выявлено 635 человек. Число завозных случаев уменьшилось на автопереходах в 1,5 раза, на авиа в 2 раза. Учитываю текущую эпидситуацию в Турции, принято решение о сокращение количества регулярных рейсов с 20 до 10 рейсов в неделю с 10 декабря.

Лекарства от коронавируса нет, вакциной отечественного производства прививать пока рано. Завершились две фазы испытаний. На третью планируют привлечь около 3 тысяч добровольцев. К слову, в начальной фазе участвовали 44 человека.

Сильных побочных действий вакцины не было. Только допустимые, такие как временные покраснения. Журналисты интересовались, готов ли главный санврач в числе первых принять эту вакцину. Ответ утвердительный.

Но это только когда закончится последняя фаза, а вакцина пройдет регистрацию. Вполне возможно, что российская это сделает быстрее. Они разработку начали раньше.

Нурлыбек Асылбеков, заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК:

— Мы изучали отечественные площадки. На сегодняшний день руководство Карагндинского фармацевтического комплекса наиболее подготовлены. Производство вакцины подразумевается производить на действующей площадке.

В общем, отдельный завод для производства российской вакцины строить не будут. Кроме того, министерства проводят работу по заключению соглашений и меморандумов с зарубежными компаниями.

Айгерим Мукашева