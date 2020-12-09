Еркебулан Карыпов из СКО занял первое место в конкурсе певцов им.Акан Сері Корамсаулы

Культура

17:46 9 Декабря 2020

Подведены итоги 1 республиканского онлайн-конкурса традиционных певцов имени Акан Сері Корамсаулы.

В нем участвовали 37 артистов из разных уголков страны. В итоге Гран- при удостоился музыкант из города Экибастуза Жайдар Шунан. А вот традиционное первое место у певца из нашего региона Еркебулана Карыпова.

Второе место увезли в Алматинскую область. Бронзу между собой поделили артисты из Карагандинской и Алматинской областей. Победителям вручили дипломы и денежные сертификаты.

Рамазан Стамгазиев- заслуженный артист РК:

— Все участники показали себя достойно. Есть, конечно, недочеты. Многие участники не придерживались правил конкурса. В репертуаре Акана Сери около 50-ти песен. На сцене участники исполнили только около 15. В целом, все конкурсанты достойно справились со своей задачей. Я увидел таланты.

 

Жанель Бисенбаева

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