Еркебулан Карыпов из СКО занял первое место в конкурсе певцов им.Акан Сері Корамсаулы

Подведены итоги 1 республиканского онлайн-конкурса традиционных певцов имени Акан Сері Корамсаулы.

В нем участвовали 37 артистов из разных уголков страны. В итоге Гран- при удостоился музыкант из города Экибастуза Жайдар Шунан. А вот традиционное первое место у певца из нашего региона Еркебулана Карыпова.

Второе место увезли в Алматинскую область. Бронзу между собой поделили артисты из Карагандинской и Алматинской областей. Победителям вручили дипломы и денежные сертификаты.

Рамазан Стамгазиев- заслуженный артист РК:

— Все участники показали себя достойно. Есть, конечно, недочеты. Многие участники не придерживались правил конкурса. В репертуаре Акана Сери около 50-ти песен. На сцене участники исполнили только около 15. В целом, все конкурсанты достойно справились со своей задачей. Я увидел таланты.

Жанель Бисенбаева