Более 180 североказахстанцев закрыли свой бизнес за время пандемии

В период пандемии больше всего пострадали субъекты бизнеса. Ограничительные меры значительно повлияли на их доход. По этой причине многие приняли решение прекртить деятельность, ещё 159 человек в этих районах взяли временную паузу в работе.

Говорили также и о механизмах господдержки. В этом году многие североказахстанцы прошли обучение по программе «Бастау», в Акжарском районе поддержали 9 проектов на 21 миллион тенге, два на сумму 10 миллионов — в Есильском, больше всего средств -152 млн выделили в районе Магжана Жумабаева. Там реализовали 36 проектов.

Айгерим Муканова