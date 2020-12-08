В СК введен запрет на ввоз свиноводческой продукции из РФ, где зарегистрирована африканская чума

Это произошло в Самарской области. Сейчас африканский свиной грипп зафиксировали в 20 регионах России. Вирус для человека не несет абсолютно никакой угрозы, но для частных подворий он очень опасен.

Разносчики — не только домашние и дикие свиньи, но и грызуны. Устойчивый вирус может передаться даже через одежду человека или инвентарь. Вакцины от африканской чумы нет.

Заболевших особей сразу уничтожают, как и контактных. Это пока единственный способ борьбы вместе с профилактикой.

Ветеринары напоминают, покупать живность нужно только в местах с благоприятной эпидобстановкой и, естественно, требовать документы, которые подтверждают безопасность поголовья.

Сергей Калякин, и.о. руководителя Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:

— Второе — закрытый тип содержания свиней. Нужно исключить контакты, выгульное содержание. У нас многие практикуют. На озере поросята гуляют. Это надо исключить. Кормление свиней. В населенных пунктах используют часто отходы боенского производства или общепита. В этом случае их обязательно нужно проварить, проводить термическую обработку не менее 72 градусов. После этого только скармливать.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Этого один из жителей Омской области не сделал, что стало причиной возникновения очага вируса. Фермер кормил свиней помоями из детского сада и больницы, в которой лечились заражённые коронавирусом. Термообработку не проводил. Специалисты Россельхознадзора назвали содержание животных безобразным.

27 ноября в Омской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Российские специалисты принимают меры по нераспространению вируса. А СК ввёл ограничения на ввоз продукции из соседней страны.

Сергей Калякин, и.о. руководителя Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК:

— Введены запреты на ввоз свиноводческой продукции из областей, где есть вспышки, включая Омскую область. Это относится как к сырому мясу, так и к необработанной продукции свиноводства (сырокопчёные колбасы, различного рода маринады, солёные продукты). Вареная колбаса здесь допускается. Температура её производства позволяет убить вирус.

На границе тщательный досмотр. Если найдут «запрещёнку», транспорт разворачивают. Пока таких случаев не было. В лесных массивах работает Национальный референтный центр по ветеринарии. Они отстреливают особей из разных популяций и проверяют на вирус.

Сейчас работают в Кызылжарском и районе Магжана Жумабаева. Если болезнь обнаружат, то популяцию локализуют. Это сделать проще, чем в случае с птичьим гриппом. Дикие свиньи имеют определенный ареал обитания.

Кроме того, специалисты мониторят внутренний рынок, проверяют документы. А еще просят при малейших подозрениях на свиную чуму сообщать ветеринарам или по номерам, которые указаны на экране.

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Айгерим Мукашева