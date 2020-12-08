Срок приема заявок на конкурс «Добропорядочное общество» продлен

Главный критерий — креативность. В ведомстве запустили конкурс «Добропорядочное общество» на лучший видеоролик по теме противодействия коррупции.

Конкурс стартовал еще 23 ноября, завершиться должен был 9 декабря, но организаторы решили продлить сроки приёма заявок до 14 числа этого месяца. Ознакомиться с условиями можно на инстаграм — страничке департамента.

Требования просты, а призы стоят того, чтобы за них побороться. Создатель лучшего видеоролика получит квадрокоптер, за второе место подарят современный смартфон, за третье — планшет.

В начале в конкурсе принимали участие только студенты, но теперь свои работы могут отправить и школьники.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— У нас будет конкурсная комиссия. В её состав будут входить общественные организации. Самый лучший видеоролик мы разместим на своём ютуб канале. Выиграет тот, кто проявит креативность, творчество и свою идею.

Айгерим Муканова