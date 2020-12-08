Республиканский онлайн-конкурс певцов имени Акан Сері Корамсаулы проходит в СКО

На первом этапе участники исполняют две традиционные песни. Одну — из репертуара Акана Сері Корамсаұлы, вторую — любого народного композитора. Условия следующего тура аналогичные. В составе жюри пригласили известного народного исполнителя Рамазана Стамгазиева.

Рамазан Стамгазиев — заслуженный артист РК:

— Мне приятно, что этот республиканский конкурс посвятили Акану Сері Корамсаұлы, и проходит он в Петропавловске. Там, где родился этот удивительный человек. Думаю, все выступления пройдут на высшем уровне. Все участники талантливы по- своему.

Рамазан Стамгазиев и сам не раз выступал на сцене с произведениями выдающегося казахского композитора. Говорит, у каждой песни есть своя история. Поэтому важно, чтобы творчество Акана Сері знали, если не все, то большинство казахстанцев.

Рамазан Стамгазиев — заслуженный артист РК:

— Да, многие традиционные песни потерялись, где-то частично изменены слова. Всё это изучается и анализируется. Я считаю, что такие конкурсы помогают передать всю многогранную мудрость этих произведений молодому поколению. Хотелось, чтобы таких творческих турниров было больше.

I республиканский конкурс традиционных певцов будет идти два дня. За призовые места борются 37 артистов, 3 из них — из СК. Имена лучших назовут 9 декабря. Победители получат дипломы и денежные призы.

Анастасия Остертак