Накануне профессионального праздника антикоррупционщики подводят итоги

Онлайн-формат проведения форума нисколько не повлиял на эффективность встречи. На дистанционной связи — представители международных организаций, антикоррупционных ведомств, неправительственных организаций и госструктур.

Открыл работу конференции председатель Агенства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Всех участников он праздником с предстоящим международным днём борьбы с коррупцией и подвел итоги за 2020-й год.

Алик Шпекбаев — председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— Мы определили простой и понятный принцип предотвращения коррупции. Добиваемся хороших результатов во всех сферах за счет масштабной мобилизации общества. За этот год нами проделана большая работа. Сотрудники региональных департаментов проводили разъяснительную работу с представителями госструктур, рейды, встречи с населением.

Плодотворным 2020-й стал и для регионального департамента. Все инициативы дали хороший результат.

Ернар Баянгазин — руководитель департамента по противодействию коррупции по СКО:

— Я считаю, что этот год для Казахстана в сфере противодействия коррупции задался. Он принес нам значительные изменения, как на законодательном уровне, так и в целом по усилению общественного контроля и реализации других установок Елбасы и руководством региона соответственно. Изменения очевидны. Это касается социально чувствительных сфер, которые связаны с жизнедеятельностью наших граждан. Прежде всего, наших жителей.

Предотвращение коррупции в стране — долг каждого гражданина. Сегодня в этом принимают активное участие различные госструктуры, образовательные учреждения и общественность. Их труд отметили по достинству.

Награды от региональной антикоррупционной службы вручили группе североказахстанцев. Благодарственное письмо получила активистка информационно-пропагандистской группы при департаменте Гафура Бустекова.

Вместе со своими коллегами она посетила ряд объектов, где по её словам, присутствовал риск коррупционных нарушений.

Гафура Бустекова- член информационно-пропагандистской группы при антикоррупционной службе СКО :

— Мы проводили индивидуальные встречи по недопущению данных правонарушений. Организации, которые мы посещали, полностью проводили разъяснительные работы по данному вопросу. Накануне этого дня мы сегодня были приглашены на эту конференцию, где действительно подвели итоги 2020-го года и дана оценка нашей информационно-пропагандистской группы.

Немаловажная роль в борьбе с коррупцией отведена и СМИ. Журналисты проделали огромную работу по своевременному информированию населения.

Алия Икамбаева- шеф-редактор программ МТРК, член специальной мониторинговой группы:

— Наш МТРК поддерживает антикоррупционную политику и принимает активное участие в этой работе. У нас выходят и информационные программы, и новостные сюжеты выпускаем, освещаем все мероприятия, которые проводятся в регионе в рамках этой политики.

Всего на церемонии награждения благодарственными письмами и наградными статуэтками отметили более 20-ти человек. Это врачи, представители СМИ, госслужащие, депутаты.

Алишер Ашимов