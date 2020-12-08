Кумар Аксакалов рассказал о развитии СКО на площадке СЦК

Край со ставкой на сельское хозяйство. Такой общепризнанный статус за умение трудиться северный регион получил давно. Сегодня область производит больше, чем потребляет, поэтому может делиться, т.е. обеспечивать каждого третьего казахстанца качественной продукцией. И это без учета планов на перспективу.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Благодаря производимой модернизации на 86 млрд тенге ТОО «Маслодел» и «Молочный союз» смогут суммарно производить 47 тыс тонн продукции в год. Загрузку этих предприятий обеспечат новые МТФ. Только в 2020-м году начато строительство еще 11-ти ферм, из которых 5 будут запущены уже в этом месяце.

Сельское хозяйство уверенно держит позиции и идет вперёд. Перспективные направления есть и в промышленности. В 2020-м портфель заказов местных заводов достиг 44 млрд тенге. +180% — рост колоссальный. Большие шаги североказахстанцы сделали в развитии электроники.

Причем не в тестовой её сборке, а в масштабной реализации компьютерной техники на отечественном рынке. А когда-то эта ниша казалась казахстанскому аграрному северу недосягаемой. Впрочем, как и постепенное воплощение в жизнь следующих проектов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Компания «Радуга» производит ряд товаров народного потребления, сейчас приступила к реализации проектов по бумажной продукции и строительству тепличного комплекса по выращиванию овощей. Также начато строительство кирпичного завода. Реализация этих проектов способствует росту объема инвестиций, которые с начала года увеличились на 20%, дойдя до 202 млрд тенге.

Планы и самые яркие достижения региона — это одна сторона медали, а проблемы, с которыми североказахстанцы сталкиваются в повседневной жизни, совсем другая. Журналист одного из телеканалов спросила у акима области, когда в селе Становом решится многолетний вопрос с водобеспечением.

Кумар Аксакалов рассказал, что воду там действительно дают только три раза в неделю, её провели в 50 домов из 66. На данный момент ситуация пока складывается так: сельчане стали заложниками старого группового магистрального водопровода, а значит поддержка нужна на уровне профильного министерства, объяснил глава региона.

Её он рассчитывает получить в следующем году. Поступил и вопрос о качестве домов для переселенцев. В СМИ опубликовано немало материалов на эту тему.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы по всем домам, которые строятся, намечаем техническую экспертизу. Тепловизорами проверяем, где какая утечка. И если есть какие-то вопросы, то застройщик в рамках гарантированного срока за 2-3 года устраняет эти вещи. В прошлом году к нам переехали 2200 человек. В этом году уже 1800 переселенцев приехали с юга. Есть факты, когда люди возвращаются.

Подобное, по словам Кумара Аксакалова, происходило очень редко. Регион переселенцы покидали по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.

Кстати, чтобы сохранить его, санитарные врачи порекомендовали отметить в этом году строительство ледовых городков, рассказал аким области, отвечая на вопрос журналиста про вложения в новогодний декор.

Говорили и об ограничительных мерах, связанных с пандемией коронавируса. Исходя из эпидобстановки, к середине декабря в СК планируют снять локдаун в выходные и праздничные дни, тем самым существенно ослабят ограничительные меры.

Дарья Пышмынцева