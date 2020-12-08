Инесса Анарбаева из СКО удостоена награды «Волонтёр года»

Работа волонтёров в этом году была особенно заметна, в тяжёлый для страны период они протянули руку помощи казахстанцам, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Развозили продуктовые наборы и лекарства, работали в провизорных стационарах. Год волонтёров объявили далеко до пандемии, но именно сложный 2020-й показал, насколько важно поддерживать инициативную молодёжь страны.

Эффективное развитие получили новые направления волонтёрства.

Общенациональная инициатива «Birgemiz» за короткий срок объединила множество неравнодушных соотечественников, которые в такой сложный период пандемии оказали необходимую поддержку нуждающимся.

Запущенные в рамках нее проекты «Qamqor», «Saulyq», «Sabaqtastyq» помогли сотням тысяч наших граждан.

Широкий отклик у людей нашла деятельность волонтерского движения «Taza Alem» по очистке рек, лесов, посадке деревьев, сортировке мусора.

Сегодня экоактивизм – это не дань каким-либо модным тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, который позволит нам сохранить нашу природу.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК

В церемонии закрытия года волонтёров участие приняли 23 североказахстанца. Всего в нашей стране насчитывается больше ста тысяч активистов. Труд каждого очень важен. Наша землячка Инесса Анарбаева за своё доброе сердце удостоена награды «Волонтёр года».

Инесса Анарбаева, волонтёр:

— Волонтёрством я занимаюсь три года. В 2019 году я основала волонтёрский клуб «Адал» в городе Петропавловске. На данный момент в нашем клубе числится около 60 волонтёров. Мы работаем по трём направлениям: экология, социальная помощь и благотворительность. Проводим форумы и конференции, участвуем в экоакциях и субботниках, а также активно занимаемся благотворительностью.

Медицина, спорт, социальные вопросы. Президент страны поручил развивать волонтёрство по семи направлениям. Но, североказахстанские активисты увеличили этот список до 15. По укреплению каждого сектора проводилась большая работа, сейчас в регионе насчитывается порядка десяти тысяч волонтёров. Вклад каждого важен для нашей области.

Анастасия Волкова, руководитель фронт -офиса волонтёров СКО:

— Наша область не стала ограничиваться, и мы работали по 15 направлениям. Был проделан большой объём работы. У нас много эковолонтёров, открылась школа медиков — волонтёров, где состоят 25 человек. Они до сих пор учатся и помогают в провизорных стационарах. Развивается социальное волонтёрство и зоозащита.

Стоит отметить, что в этом году выросло количество волонтёров по защите прав животных. Несмотря на то, что год подошёл к концу, государство продолжит поддерживать неравнодушных добровольцев. У наших активистов много планов на следующий год.

Айгерим Муканова