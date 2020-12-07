За распространение материалов экстремистского характера заплатит жительница Петропавловска

Правоохранительные органы

19:06 7 Декабря 2020

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили аудиофайлы религиозного содержания. Экспертиза установила, пропагандируемые «ВКонтакте» записи книги являлись запрещенными.

Произведения, о которых речь шла в аудиозаписях, признали экстремистскими по решению судов, их запрещено ввозить на территорию страны.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму напоминают, что распространение религиозной литературы допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования. В СК функционируют 15 таких объектов.

 

 

Анастасия Остертак

Читайте также

В ДП отметили 31-годовщину со дня образования ведомственного музея
Полицейские задержали автовора, угнавшего джип
2,5 тысячи полицейских прошли ПЦР-тестирование на COVID-19
Гибелью парня закончилась вечеринка в СКО
7 преступлений раскрыли полицейские СКО в рамках ОПМ «Скотокрад»
В рамках ОПМ «Безопасная дорога» за два дня выявлено 500 нарушений
Водитель маршрутки сел за руль в нетрезвом состоянии
Мужчина делал «закладки» прямо у стен женской колонии
Североказахстанцы продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников
На стадионе «Динамо» прошел развод комплексных сил полиции
В ДОБ обратился 16-летний подросток с пулевым ранением стопы
В Петропавловске работник СТО угнал машину клиента