За распространение материалов экстремистского характера заплатит жительница Петропавловска

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили аудиофайлы религиозного содержания. Экспертиза установила, пропагандируемые «ВКонтакте» записи книги являлись запрещенными.

Произведения, о которых речь шла в аудиозаписях, признали экстремистскими по решению судов, их запрещено ввозить на территорию страны.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму напоминают, что распространение религиозной литературы допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования. В СК функционируют 15 таких объектов.

Анастасия Остертак