11 населённых пунктов в 5 районах области закрыты на карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 7-го декабря село Явленку Есильского района снова закрыли на карантин. А с села Акбулак Уалихановского района эти ограничения наоборот сняли.

За последние сутки в области зарегистрировано 68 случаев covid-19. Половина из них — с симптомным течением болезни. 25 заболевших выявили в Петропавловске, 13 — в районе Магжана Жумабаева, 9 — в Кызылжарском. Общее число заболевших в СКО за период пандемии перевалило за 7 тысяч.

Айгерим Мукашева