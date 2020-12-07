За последние сутки в области зарегистрировано 68 случаев covid-19

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19:35 7 Декабря 2020

11 населённых пунктов в 5 районах области закрыты на карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 7-го декабря село Явленку Есильского района снова закрыли на карантин. А с села Акбулак Уалихановского района эти ограничения наоборот сняли.

За последние сутки в области зарегистрировано 68 случаев covid-19. Половина из них — с симптомным течением болезни. 25 заболевших выявили в Петропавловске, 13 — в районе Магжана Жумабаева, 9 — в Кызылжарском. Общее число заболевших в СКО за период пандемии перевалило за 7 тысяч.

 

 

Айгерим Мукашева

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