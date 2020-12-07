У жителя Айыртауского района украли 25 лошадей

В конце ноября у жителя села Каратал пропали лошади. Они находились на вольном выпасе. Североказахстанец попытался сам найти пропавший скот, но, безрезультатно. За помощью мужчина обратился в районный отдел полиции.

Стражи порядка оперативно вышли на след 45-летнего подозреваемого. Злоумышленник давно приметил небольшой табун лошадей без присмотра и решил, что неплохо сможет на нём наживиться. Частью рассчитался за долги, другую вывез в столицу и продал на мясном рынке.

Сейчас районные полицейские проводят досудебное расследование. Выясняют все обстоятельства дела.

Данияр Галиакпаров, старший оперуполономоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188-1 части 4 УК РК «Скотокрадство», которая предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет. У задержанного изъято более миллиона тенге, а также в лесном массиве — шкуры 7 похищенных лошадей.

Североказахстанские полицейские работали в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад». За шесть дней раскрыли 7 ранее совершенных преступлений.

Кроме этого, на территории области стражи порядка выявили более 1,5 тысяч фактов нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных. Полицейские призывают сельчан быть более ответственными и не надеяться на «счастливый случай».

Дарья Пышмынцева