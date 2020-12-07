Троих жителей Тайыншинского района подозревают в краже запчастей

В ночь на 3 декабря возле с. Чкалово патрульные полицейские заметили стоящий в поле автомобиль, он им показался подозрительным. При осмотре авто в багажнике стражи порядка обнаружили запчасти от сельхозтехники и металлические изделия.

Установлено, что данное имущество принадлежит одному из сельхозформирований района. Похищенное изъяли. Один из этой троицы ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Анастасия Остертак